Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президента Украины Владимира Зеленского ожидают в среду в Берлине, где он, вероятно, примет участие в онлайн-саммите европейских лидеров, включих канцлера Германия Фридриха Мерца, и президента США Дональда Трампа, сообщает немецкая газета Bild.

"Зеленский сегодня лично прибудет в Берлин, чтобы вместе с Мерцем принять участие в видеоконференции с Трампом. Зеленский ожидается в столице в полдень.

Мерц специально прервал свой летний отпуск для участия в виртуальной встрече", - информирует издание со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Bild напоминает, что цель консультаций - подготовка к саммиту Трампа и президента РФ Владимира Путина, который пройдет в пятницу на Аляске. При этом европейские политики намерены продемонстрировать, что в Евросоюзе поддерживают украинского президента.