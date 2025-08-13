CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские власти подбирают место для встречи президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"США работают над выбором места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели", - сообщает телеканал со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

В минувший понедельник Трамп заявил на пресс-конференции, что его конечной целью является организация встречи Путина с Зеленским.

При этом он отметил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется.

В пятницу в городе Анкоридж на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа.