КНДР не заинтересована в улучшении отношений с Южной Кореей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила о нежелании Пхеньяна налаживать отношения с Южной Кореей.

"Мы неоднократно заявляли, что полностью лишены воли к улучшению отношений с РК (Республика Корея - ИФ) - верным прислужником США и их верным союзником, и эта заключительная позиция и мнение будут зафиксированы в нашей конституции", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

Она сообщила, что, вопреки заявлениям южнокорейских СМИ, Северная Корея не демонтировала громкоговорители в приграничных районах и не намерена этого делать.

"Мы (...) не обращаем внимания ни на демонтаж громкоговорителей РК, ни на прекращение радиовещания, а также отсрочку или сокращение военных учений. (...) Фарс больше не привлекает внимания", - отметила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

По ее мнению, политика Сеула в отношении КНДР не изменилась.

"И совместные военные учения, которые начнутся с 18 августа, еще раз и без сомнения подтвердят враждебное настроение РК", - добавила Ким Ё Чжон.

Ранее сообщалось, что Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с Севером, которые использовались для пропагандистского вещания.

Позднее агентство "Ренхап" сообщило о том, что КНДР также со своей стороны начала демонтаж громкоговорителей.

Южная Корея и США планируют с 18 по 28 августа провести крупномасштабные военные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS).

По данным агентства "Ренхап", около 20 из планируемых 40 полевых тренировок будут перенесены на сентябрь.