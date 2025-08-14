Поиск

КНДР не заинтересована в улучшении отношений с Южной Кореей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила о нежелании Пхеньяна налаживать отношения с Южной Кореей.

"Мы неоднократно заявляли, что полностью лишены воли к улучшению отношений с РК (Республика Корея - ИФ) - верным прислужником США и их верным союзником, и эта заключительная позиция и мнение будут зафиксированы в нашей конституции", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

Она сообщила, что, вопреки заявлениям южнокорейских СМИ, Северная Корея не демонтировала громкоговорители в приграничных районах и не намерена этого делать.

"Мы (...) не обращаем внимания ни на демонтаж громкоговорителей РК, ни на прекращение радиовещания, а также отсрочку или сокращение военных учений. (...) Фарс больше не привлекает внимания", - отметила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

По ее мнению, политика Сеула в отношении КНДР не изменилась.

"И совместные военные учения, которые начнутся с 18 августа, еще раз и без сомнения подтвердят враждебное настроение РК", - добавила Ким Ё Чжон.

Ранее сообщалось, что Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с Севером, которые использовались для пропагандистского вещания.

Позднее агентство "Ренхап" сообщило о том, что КНДР также со своей стороны начала демонтаж громкоговорителей.

Южная Корея и США планируют с 18 по 28 августа провести крупномасштабные военные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS).

По данным агентства "Ренхап", около 20 из планируемых 40 полевых тренировок будут перенесены на сентябрь.

КНДР Пхеньян Южная Корея Сеул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });