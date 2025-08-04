В Южной Корее начали демонтировать громкоговорители, вещавшие на КНДР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные в понедельник приступили к демонтажу громкоговорителей на границе с Северной Кореей, которые использовались для пропагандистского вещания, сообщает агентство Yonhap.

В Минобороны Южной Кореи отметили: эта мера нацелена на то, чтобы снизить напряженность между двумя странами.

При этом в ведомстве указали, что данные действия "не окажут влияния на степень боеготовности военных".

Сеул прекратил вещание на Пхеньян в июне после того, как на президентских выборах победу одержал кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен, пообещавший выстраивать диалог с КНДР.