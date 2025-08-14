Поиск

WP узнала о готовности Трампа ввести санкции против РФ в случае ее отказа от урегулирования на Украине

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против России, если Москва откажется от его планов урегулирования на Украине, сообщает в четверг The Washington Post (WP).

"А если президент РФ Владимир Путин отвергнет мирные предложения Трампа? Это станет испытанием для способности Трампа действовать решительно и терпеливо. Официальные лица заявляли мне, что Трамп, месяцами грозившийся ввести санкции, готов это сделать. "Это станет для него унижением", если Путин будет препятствовать ему, утверждал осведомленный источник", - говорится в статье журналиста издания Дэвида Игнатиуса.

Также, по словам Игнатиуса, ключевым вопросом для Украины и Европы станут возможные гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения.

"Европа будет обучать украинскую армию и обеспечивать ее необходимым оружием. Несколько европейских чиновников, однако, рассказали, что, по их оценкам, США будут принимать некоторое участие, в том числе осуществляя спутниковое наблюдение", - информирует издание.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что если запланированный на пятницу саммит Трампа и Путина окажется безрезультатным, то Вашингтон может прибегнуть к санкциям и вторичным пошлинам.

Трамп проведет встречу с Путиным на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в пятницу, 15 августа.

