В ЕС считают, что Украине следует сохранить возможность защищать свой суверенитет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе ждут подробностей заявленного американским президентом Дональдом Трампом участия США в гарантиях безопасности для Киева, но ЕС со своей позицией определился: Украина должна быть способна защищать свой суверенитет.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Что касается гарантий безопасности, господин Трамп заявил вчера, что Соединенные Штаты будут в этом участвовать. Но американской администрации надлежит уточнить детали и условия этого участия. Для нас ситуация ясна: конечно, нужна прочная и заслуживающая доверия система гарантий безопасности, которая позволит Украине защищать свою территориальную целостность и суверенитет", - сказала она.

Отвечая на вопросы об ожиданиях и действиях ЕС после обмена мнениями 13 августа в формате видеоконференции ряда европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США и ввиду предстоящей двусторонней встречи 15 августа Трампа с президентом России Владимиром Путиным, представитель ЕК отметила, что на нынешнем этапе переговоров об украинском урегулировании нецелесообразно заниматься спекуляциями на эту тему.

"Нужно, чтобы Украина могла решать вопросы своей территориальной целостности. Украинские вооруженные силы должны иметь возможность защищать свою территорию, и мы приветствуем заявление американского президента, что Соединенные Штаты внесут вклад в эти гарантии безопасности", - продолжила Подеста.

Она назвала одним из важных пунктов прошедшей видеоконференции консенсус о необходимости оказания Западом давления на Россию.

"Мы знаем, что санкции действуют, что они оказывают огромное давление на Россию. Уже применяются 18 пакетов. Мы работаем над 19-м пакетом ограничительных мер. Не прекращается военная помощь. (...) Мы будем делать все необходимое, чтобы Украина имела сильную позицию на переговорах с Россией, если таковые состоятся", - добавила пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос о 19-м пакете санкций она ответила: "Мы надеемся, что сможем утвердить его в ближайший месяц".

Представитель Еврокомиссии упомянула позитивную оценку председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен онлайн-совещания лидеров 13 августа. Подеста сослалась на слова главы Еврокомиссии, что эта конференция "позволила Европе, Соединённым Штатам и НАТО укрепить единую позицию по Украине".

