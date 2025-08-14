Поиск

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз оценивает варианты места проведения возможного саммита президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, такие страны-члены объединения, как Франция, Германия, Испания и Финляндия рассматривают, в частности, Женеву в качестве возможной площадки переговоров ввиду ее "большей нейтральности" в отличие от ранее предлагавшегося Рима.

В миреТрамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-УкраинаЧитать подробнее

По словам собеседников Sky News, в ЕС сходятся во мнении, что такая встреча должна пройти именно на европейском континенте, и планируют 16 августа провести разговор о ее подготовке с американской стороной.

В то же время источники признают, что сам факт проведения переговоров зависит от результатов встречи Путина и Трампа на Аляске.

Трамп проведет встречу с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в пятницу.

ЕС РФ США Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });