ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз оценивает варианты места проведения возможного саммита президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, такие страны-члены объединения, как Франция, Германия, Испания и Финляндия рассматривают, в частности, Женеву в качестве возможной площадки переговоров ввиду ее "большей нейтральности" в отличие от ранее предлагавшегося Рима.

По словам собеседников Sky News, в ЕС сходятся во мнении, что такая встреча должна пройти именно на европейском континенте, и планируют 16 августа провести разговор о ее подготовке с американской стороной.

В то же время источники признают, что сам факт проведения переговоров зависит от результатов встречи Путина и Трампа на Аляске.

Трамп проведет встречу с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в пятницу.