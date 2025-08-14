Президент США заявил, что вина за украинский конфликт лежит на всех сторонах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ответственность за украинский конфликт лежит на всех сторонах.

"После того, как я ушел (с поста президента после первого срока - ИФ), я видел, что происходит. Все, что США делали, было неправильным. (...) Все стороны в этом виноваты", - сказал американский лидер журналистам.

"Сейчас мы находимся в ситуации, которая никогда не должна была начаться", - добавил Трамп, говоря об украинском кризисе.