В Мали задержали группу военных и французского агента в связи с попыткой дестабилизации страны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Мали заявили, что взяли под стражу группу военнослужащих, включая двух генералов, а также гражданина Франции, обвиняемого в работе на французскую разведку, в связи с планами дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране, передает в пятницу "Аль-Джазира".

"Переходное правительство информирует общественность об аресте маленькой группы маргинальных элементов в вооруженных силах и органах безопасности в связи с уголовными преступлениями, направленными на дестабилизацию государственных институтов республики", - заявил в телевизионном обращении министр безопасности Дауд Али Мохамедин.

По словам министра, среди задержанных - два генерала. Он отметил, что противники властей из числа военных и гражданских лиц получали поддержку иностранных государств. В связи с этим Мохамедин отметил, что задержан гражданин Франции Ян Кристиан Бернар Визилье по подозрению в работе на французскую разведку.

Министр рассказал, что заговорщики начали действовать 1 августа, однако теперь ситуация находится под контролем.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

С 2022 года французская армия прекратила свое постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Кот д'Ивуаре и Габоне. В середине июля сообщалось, что Франция возвратила два последних военных объекта властям Сенегала, завершив тем самым постоянное французское военное присутствие в этой западноафриканской стране, начавшееся в 1960 году.



