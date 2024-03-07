Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут совместные силы для борьбы с джихадистами

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Командующие вооруженных сил Мали, Нигера и Буркина-Фасо договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами в регионе, сообщает в четверг телеканал France 24.

"С учетом региональных вызовов в сфере безопасности новые силы будут готовы действовать как можно скорее", - сказал начальник штаба ВС Нигера Мусса Салау Барму после совещания в столице этой страны Ниамее.

"Мы убеждены, что совместными усилиями всех трех стран мы сможем создать условия для общего спокойствия", - отметил он.

Он не уточнил, каковы будут размеры этих сил, лишь отметив, что военачальники согласились развивать "оперативную концепцию" для достижения целей в области обороны и безопасности.

France 24 напоминает, что недовольство населения неспособностью гражданских властей данных стран справиться с джихадистами, связанными с группировками "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сыграло роль в военных переворотах в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Ранее эти страны объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля. В середине февраля поступала информация о планах трех стран сформировать конфедерацию, однако неясно, в какой степени они собираются вести единую политику в разных сферах. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве и потребовали, чтобы французские военные контингенты покинули их территорию. Также Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили в конце января о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в ответ в трех странах называли эти меры незаконными.