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Чад разорвал соглашение с Францией об оборонном сотрудничестве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - МИД Чада объявил о разрыве соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщает AP.

По словам представителя МИД Чада Абдерамана Куламаллы, решение расторгнуть соглашение позволит стране пересмотреть стратегическое сотрудничество, исходя из национальных интересов.

В заявлении не уточняется, когда около тысячи размещенных в Чаде французских военных должны будут покинуть страну.

Париж пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

МИД Чад Франция
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