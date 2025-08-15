Ученые прогнозируют геомагнитные бури на Земле на следующей неделе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Крупная корональная дыра формируется на Солнце, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%", - говорится в сообщении.

"По уточненному графику, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 числу выйти на необычно высокий уровень в диапазоне 800-900 км/с, что в 2-2,5 раза превышает обычные значения", - сообщили ученые.

По предварительным данным, возмущение геомагнитной обстановки Земли из-за воздействия корональной дыры будет длится 7-10 дней.

"До этого момента, в том числе на ближайших выходных, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным", - отметили в лаборатории.