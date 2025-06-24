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Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле в среду и четверг

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Геомагнитные бури среднего уровня прогнозируются на Земле 25-26 июня из-за воздействия образовавшейся на Солнце крупной корональной дыры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"В среду и четверг ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Возможны бури среднего уровня", - говорится в сообщении лаборатории, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра.

"На данный момент расчеты показывают, что скорость ветра может начать расти уже сегодня ночью, а на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине завтрашнего дня. Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%", - сообщили ученые.

РАН Земля Солнце
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