В зале для пресс-конференции Путина и Трампа повесили баннеры "Стремление к миру"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже пройдет под девизом "Стремление к миру" (Pursuing Peace).

Этот лозунг написан на баннерах в зале, где идет подготовка к пресс-конференции, передает корреспондент "Интерфакса".

Журналистов уже начали запускать в зал. При этом представители американских и российских СМИ будут сидеть раздельно.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что российско-американский саммит может занять 6-7 часов, учитывая беседу президентов тет-а-тет, затем переговоры в составе делегаций и последующую после перерыва совместную пресс-конференцию.