Поиск

В Кремле оценивают возможную продолжительность саммита РФ-США в 6-7 часов

На встрече Путина и Трампа тет-а-тет будут присутствовать их помощники, заявил Песков

В Кремле оценивают возможную продолжительность саммита РФ-США в 6-7 часов
Фото: Иван Пильщиков/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российско-американский саммит в Анкоридже может занять 6-7 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Получается, что это будет с участием помощников. Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - сказал он в эфире Первого канала.

"В целом, можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", - добавил представитель Кремля.

США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко

Песков заявил, что Трамп будет встречать Путина у самолета

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });