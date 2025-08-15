В Кремле оценивают возможную продолжительность саммита РФ-США в 6-7 часов

На встрече Путина и Трампа тет-а-тет будут присутствовать их помощники, заявил Песков

Фото: Иван Пильщиков/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российско-американский саммит в Анкоридже может занять 6-7 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Получается, что это будет с участием помощников. Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - сказал он в эфире Первого канала.

"В целом, можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", - добавил представитель Кремля.