Трамп заявил, что не принимает решений по Украине по указке европейских лидеров

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его решения, касающиеся украинского урегулирования, - самостоятельные и не продиктованы из европейских столиц.

"Я не могу вам сказать. Я не знаю. Еще ничего не решено", - сказал он журналистам на борту самолета, отвечая на вопрос о том, как должен пройти саммит США-РФ, чтобы он стал успешным.

"Я хочу добиться определенных вещей. Я хочу прекращения огня. Это не связано с Европой. Европа не говорит мне, что делать. Но они, очевидно, будут частью мирного процесса, как и президент Украины Зеленский", - подчеркнул он.

Он вновь заявил, что хочет договориться о прекращении огня быстро. "Я не знаю, будет ли оно сегодня. Но я не буду рад, если этого случится не сегодня", - отметил глава Белого дома.

В отдельном интервью журналисту Fox News, записанному также на борту самолета, Трамп сказал, что ожидает удачных переговоров на Аляске, в ином случае он сразу же уедет.

"Я думаю, что все пройдет очень хорошо. Если нет, то я очень быстро отправляюсь домой", - заявил американский лидер.

