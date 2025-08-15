Поиск

После разговора с Трампом Лукашенко побеседовал с его представителем Коулом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с представителем Дональда Трампа Джоном Коулом, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) этим вечером провел разговор с Джоном Коулом, - говорится в сообщении. - В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Белоруссии еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине".

Коул позвонил по поручению Трампа, сообщили в Минске.

Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги.

Джон Коул - представитель президента США, вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Белоруссию, а также он доверенное лицо, ближайший друг Трампа и его личный адвокат.

Александр Лукашенко США Джон Коул Белоруссия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин и Трамп начали встречу

Путин и Трамп начали встречу
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, лидеры пожали друг другу руки

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Самолет Трампа приземлился в Анкоридже

Встреча Путина и Трампа на Аляске

В Кремле оценивают возможную продолжительность саммита РФ-США в 6-7 часов

В Кремле оценивают возможную продолжительность саммита РФ-США в 6-7 часов

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Песков заявил, что Трамп будет встречать Путина у самолета

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });