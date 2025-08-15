После разговора с Трампом Лукашенко побеседовал с его представителем Коулом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с представителем Дональда Трампа Джоном Коулом, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Еще один телефонный разговор - в развитие разговора с Дональдом Трампом. Президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) этим вечером провел разговор с Джоном Коулом, - говорится в сообщении. - В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Белоруссии еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине".

Коул позвонил по поручению Трампа, сообщили в Минске.

Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги.

Джон Коул - представитель президента США, вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Белоруссию, а также он доверенное лицо, ближайший друг Трампа и его личный адвокат.