Лукашенко пригласил Трампа в Минск

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пригласил его с семьей в Минск, сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Беседа состоялась 15 августа.

"Президент Белоруссии пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность продолжить контакты".

Ранее об этом "великолепном" разговоре сообщил в соцсети Трамп. По его словам, они с Лукашенко обсудили грядущий российско-американский саммит, освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии в будущем. Президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с белорусским президентом.