Трамп рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко

Они обсудили в том числе предстоящий на Аляске саммит Россия-США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко грядущую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, освобождение заключенных из тюрем и другие вопросы. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску", - написал он.

Также они, по его словам, "обсудили освобождение 1,3 тысячи заключенных в будущем".

Трамп поблагодарил Лукашенко "за освобождение 16 заключенных". В Минске ранее говорили, что президент Белоруссии помиловал 14 заключенных по просьбе президента США.

Телефонный разговор Трамп назвал великолепным.

Президент США отметил, что с нетерпением ждет встречи с белорусским президентом в будущем.