Военные Израиля сообщили об ударе по энергетическому объекту в районе столицы Йемена

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что атаковала в районе столицы Йемена Саны объект инфраструктуры, который обслуживал интересы хуситов.

"ЦАХАЛ осуществила удар на расстоянии в 2 тыс. км от Израиля, в глубине территории Йемена, против объекта энергетической инфраструктуры, который использовался террористическим режимом хуситов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ отметили, что применили силу в ответ на удары хуситов по Израилю, в том числе с использованием ракет "земля - земля" и беспилотников, и пообещали бороться и дальше с угрозами против Израиля.

Ранее источник The Times of Israel заявил, что атаку провели ВМС Израиля: это второй раз, когда данный род войск задействовали против целей в Йемене.

До этого связанные с хуситами информационные источники сообщали о взрыве на электростанции к югу от Саны.