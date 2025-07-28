Хуситы намерены атаковать любые суда, работающие с израильскими портами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы, выступая против "агрессии" Израиля и блокады сектора Газа, заявили о намерении атаковать любые суда, которые работают с израильскими портами.

"Мы решили усилить наши операции военной поддержки и начать четвертый этап морской блокады врага (Израиля - ИФ). Этот этап включает атаки на все суда любых компаний, работающие с израильскими портами, вне зависимости от их национальной принадлежности", - говорится в заявлении хуситов, распространенном йеменским телеканалом "Аль-Масира".

Согласно сообщению, хуситы призывают все судоходные компании "прекратить сотрудничество с портами Израиля", а все страны - оказать давление на Израиль "для прекращения его агрессии и снятия блокады сектора Газа во избежание эскалации".

Хуситы заверили, что их нападения немедленно прекратятся, "как только завершится агрессия против Газы, и блокада будет снята".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.