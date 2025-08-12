В Испании эвакуировали тысячи человек из-за лесных пожаров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары в разных частях Испании привели к эвакуации в общей сложности около 6 тысяч человек, сообщают во вторник европейские СМИ.

В автономном сообществе Кастилия-Леон эвакуированы почти 4 тысячи человек, в Андалусии - около 1 тысяч.

В Министерстве обороны страны сообщили, что задействовали около тысячи военных для борьбы с пожарами, которые быстро распространяются на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

В ночь на вторник пожарные остановили распространение лесного пожара близ Мадрида. К тому моменту огонь уже уничтожил около 1 тысячи га в муниципалитете Трес-Кантос, один человек погиб.

В соседней Португалии также бушуют пожары. Около 700 сотрудников пожарных служб борются с огнем в районе города Транкозу.