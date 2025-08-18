Всеобщие выборы в Мьянме пройдут в конце декабря 2025 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Мьянмы назначила проведение всеобщих выборов на 28 декабря 2025 года, сообщает Bloomberg.

В комиссии заявили, что выборы в парламент будут демократичными и в них смогут принять участие несколько партий.

В феврале 2021 года в стране произошел военный переворот. Военные объявили чрезвычайное положение и арестовали президента Вин Мьина, лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн.