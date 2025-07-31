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Власти Мьянмы начали подготовку к первым после переворота 2021 года выборам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство Мьянмы формирует комиссию из 11 человек для проведения общенационального голосования, сообщают местные СМИ.

Комиссию возглавит и.о. президента, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн.

Голосование пройдет в декабре, точная дата пока не объявлена.

Выборы в Мьянме станут первыми при правительстве, которое работает с февраля 2021, когда в стране произошел военный переворот. Военные объявили тогда чрезвычайное положение и арестовали президента Вин Мьина, лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также ЕС и руководство ООН призвали военных освободить чиновников и уважать результаты выборов.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейскийНе менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Аун Сан Су Чжи Вин Мьин Мьянма Мин Аунг Хлайн
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