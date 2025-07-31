Власти Мьянмы начали подготовку к первым после переворота 2021 года выборам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство Мьянмы формирует комиссию из 11 человек для проведения общенационального голосования, сообщают местные СМИ.

Комиссию возглавит и.о. президента, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн.

Голосование пройдет в декабре, точная дата пока не объявлена.

Выборы в Мьянме станут первыми при правительстве, которое работает с февраля 2021, когда в стране произошел военный переворот. Военные объявили тогда чрезвычайное положение и арестовали президента Вин Мьина, лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также ЕС и руководство ООН призвали военных освободить чиновников и уважать результаты выборов.