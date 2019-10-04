Поиск

Минюст США выступил против введения Facebook шифрования в мессенджерах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Уильям Барр призвал главу Facebook Марка Цукерберга оставить "бэкдор" (намеренно оставленный разработчиком дефект, позволяющий получить доступ к зашифрованной переписке - ИФ) в сквозном шифровании для доступа властей к сообщениям в мессенджерах, принадлежащих компании, пишет The New York Times со ссылкой на текст письма американского, британского и австралийского генпрокуроров.

По данным издания, авторы послания объяснили свое требование тем, что властям нужен законный доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и детской порнографией.

"Компании не должны намеренно разрабатывать свои системы таким образом, чтобы исключить любые возможности доступа к контенту, даже для предотвращения или расследования наиболее серьезных преступлений", - говорится в письме.

The New York Times отмечает, что технологические компании выступают за сильное шифрование, объясняя его необходимость защитой пользователей по всему миру, в том числе журналистов и оппозиционеров. По словам представителя Facebook Энди Стоуна, компания уважает органы правопорядка, но считает, что люди имеют право на приватное общение в интернете.

У Facebook есть не только Facebook Messenger. Она владеет такими популярными сервисами, как Instagram и WhatsApp. По данным газеты, WhatsApp пользуются около 1,5 млрд человек, что делает его, вероятно, самой популярной платформой для передачи зашифрованных сообщений.

Facebook WhatsApp Уильям Барр Марк Цукерберг

Новости по теме

Новости

Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США

РФ предложила перенести из США сессии Первого комитета ГА в 2020 году

РФ выступила за паузу в работе Первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз США делегатам

Глава МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными с РФ на следующей неделе

Глава МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными с РФ на следующей неделе

Bloomberg узнал о существовании у Джонсона "плана Б" по Brexit

Госдеп США одобрил поставки Киеву противотанковых вооружений на $39 млн

В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам

РЖД модернизируют железные дороги Кубы за 1,9 млрд евро

Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');