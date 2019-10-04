Минюст США выступил против введения Facebook шифрования в мессенджерах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Уильям Барр призвал главу Facebook Марка Цукерберга оставить "бэкдор" (намеренно оставленный разработчиком дефект, позволяющий получить доступ к зашифрованной переписке - ИФ) в сквозном шифровании для доступа властей к сообщениям в мессенджерах, принадлежащих компании, пишет The New York Times со ссылкой на текст письма американского, британского и австралийского генпрокуроров.

По данным издания, авторы послания объяснили свое требование тем, что властям нужен законный доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и детской порнографией.

"Компании не должны намеренно разрабатывать свои системы таким образом, чтобы исключить любые возможности доступа к контенту, даже для предотвращения или расследования наиболее серьезных преступлений", - говорится в письме.

The New York Times отмечает, что технологические компании выступают за сильное шифрование, объясняя его необходимость защитой пользователей по всему миру, в том числе журналистов и оппозиционеров. По словам представителя Facebook Энди Стоуна, компания уважает органы правопорядка, но считает, что люди имеют право на приватное общение в интернете.

У Facebook есть не только Facebook Messenger. Она владеет такими популярными сервисами, как Instagram и WhatsApp. По данным газеты, WhatsApp пользуются около 1,5 млрд человек, что делает его, вероятно, самой популярной платформой для передачи зашифрованных сообщений.