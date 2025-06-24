Трамп вновь прошелся по Пауэллу, призвав Конгресс устроить ему "хороший разбор"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Базовая процентная ставка в США должна быть по крайней мере на 2-3 процентных пункта ниже, чем она есть в данный момент, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп вновь прошелся по председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, который во вторник выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым докладом.

Ранее Трамп назвал главу Федрезерва "Джеромом "Слишком поздно" Пауэллом", и теперь постоянно использует эту формулировку в своих постах.

"Слишком поздно" Джером Пауэлл из ФРС будет сегодня в Конгрессе, чтобы объяснить, среди прочего, почему он отказывается снижать ставку", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

"Нет инфляции, отличная экономика. Ставка должна быть ниже по крайней мере на 2-3 пункта. Это экономило бы США $800 млрд в год, как минимум, - говорится в посте. - Если ситуация позже ухудшится - повышайте ставку".

Трамп выразил надежду, что Конгресс "устроит хороший разбор" Пауэллу.

"Мы будем расплачиваться за его некомпетентность еще много лет. Совет управляющих ФРС должен активизироваться", - написал президент.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания 17-18 июня. Решение было принято членами FOMC единогласно.