Тайвань намерен увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Тайваня объявили о планах увеличить оборонный бюджет на 2026 год, сообщает в четверг телеканал Channel News Asia.

"Это еще один шаг, который демонстрирует миру и народу Тайваня нашу решимость и способность обеспечивать национальный суверенитет и безопасность", - сказал глава Исполнительного юаня (кабинета министров) Тайваня Чжо Жунтай.

По его словам, кабмин планирует выделить на оборону 949,5 млрд тайваньских долларов ($31,1 млрд), что составляет 3,23% ВВП.

Отмечается, что теперь предложенный план должен одобрить парламент.

Агентство Associated Press в марте этого года сообщало, что остров на тот момент тратил на военные нужды около 2,4% ВВП.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.