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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Первую партию американских Abrams доставили на Тайвань

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Первая партия из заказанных у США танков Abrams в понедельник поступила на тренировочную военную базу в районе города Синьчжу на Тайване, пишет издание Taiwan News.

В сообщении отмечается, что доставлены 38 из 108 приобретенных у США танков M1A2T Abrams.

Издание указывает, что грузовое судно с танками на борту в воскресенье прибыло в порт Тайбэя.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что Тайвань заказал у США 108 танков в 2019 году на сумму более $1,2 млрд. Ожидается, что оставшаяся партия будет доставлена в 2025-2026 годах.

В ноябре Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что власти Тайваня собираются приобрести у США значительные объемы вооружений, чтобы продемонстрировать Вашингтону решимость защищать себя. Собеседники газеты уточняли, что Тайбэй может сделать запрос на продажу 60 истребителей-бомбардировщиков F-35, четырех самолетов дальнего радиолокационного действия Grumman E-2 Hawkeye, 10 ранее списанных кораблей и 400 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также планируется закупить эсминцы с системой противоракетной обороны Aegis.

США Тайвань Abrams
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