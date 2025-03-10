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США пытаются ускорить поставки оружия властям Тайваня

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США предпринимают меры для более быстрых поставок вооружений властям Тайваня, заявил глава Американского института на Тайване (АИТ) Реймонд Грин.

"Мы активно работаем над более спешным графиком доставок, с упором на то, что относится к оборудованию для асимметричной войны; это особенно важно для обороны Тайваня", - приводит Bloomberg его слова.

АИТ – организация, которой владеет американская администрация, в задачу которой входит поддержание связей между США и Тайванем.

Грин отметил, что, когда украинский кризис подойдет к концу, Вашингтон, скорее всего, переключит свое внимание на оборонные потребности Тайбэя.

В понедельник на регулярном брифинге в Пекине представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что КНР выступает против продажи США оружия властям Тайваня. Она подчеркнула, что вопрос Тайваня является ключевым для Пекина, и призвала США прекратить провокации в Тайванском проливе.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государств есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета КНР, существования одного Китая.

США Тайвань
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