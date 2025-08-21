Фон дер Ляйен отметила выполнение обязательств ЕК перед ЕС в торговых переговорах с США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) считают, что опубликованная в четверг совместная декларация ЕС и США о трансатлантической торговле и инвестициях восстанавливает определенность в этих отношениях.

"Европейский союз всегда будет стремиться к наилучшим результатам для своих граждан и бизнеса. Столкнувшись со сложной ситуацией, мы выполнили свои обязательства перед нашими государствами-членами и промышленностью, восстановив ясность и согласованность в трансатлантической торговле", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "это не конец процесса, мы продолжаем взаимодействовать с США, чтобы договориться о дальнейшем снижении пошлин, определить новые области сотрудничества и создать больший потенциал экономического роста".

Как сообщается в комментарии ЕК к опубликованной декларации, она устанавливает "основу для справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной трансатлантической торговли и инвестиций".

"Эта совместная декларация подтверждает и развивает политическое соглашение, достигнутое президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом 27 июля. В совместной декларации излагается обязательство обеих сторон работать над восстановлением стабильности и предсказуемости в торговле и инвестициях между ЕС и США на благо бизнеса и граждан", - говорится в коммюнике ЕК.

В ЕС считают, что "это первый шаг в процессе, который приведет к увеличению объемов торговли и улучшению доступа к рынкам в других секторах".

В совместной декларации подробно излагается новый тарифный режим США в отношении ЕС с "четкой максимальной, всеобъемлющей тарифной ставкой в размере 15% для подавляющего большинства экспортных товаров ЕС, включая такие стратегические секторы, как автомобили, фармацевтика, полупроводники и лесоматериалы".

"Секторы, которые уже облагаются тарифами в рамках режима наибольшего благоприятствования в размере 15% и выше, не будут облагаться дополнительными тарифами. В отношении автомобилей и автозапчастей максимальный тариф США в 15% будет применяться одновременно с началом ЕС процедур снижения тарифов в отношении товаров из США", - объясняют в Брюсселе.

Также сообщается, что ЕС и США "намерены работать над ограждением своих экономик от избыточных мощностей в сталелитейном и алюминиевом секторах, а также над созданием безопасных цепочек поставок друг для друга, в том числе посредством решения о квотах на импорт стали и алюминия из ЕС, а также продуктов их переработки".

"В то время как Европейский союз по-прежнему убежден, что высокие пошлины наносят ущерб мировой экономике, достигнутый на переговорах результат позволяет избежать пагубной эскалации и создает основу для продолжения диалога и развития трансатлантических отношений, в том числе в областях, представляющих общий стратегический интерес", - подчеркивают в Европейской комиссии.