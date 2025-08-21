Поиск

Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные товары

США применят к товарам из ЕС пошлины в 15% в рамках торговых договоренностей Брюсселя и Вашингтона

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В опубликованной в четверг Еврокомиссией (ЕК) совместной декларации излагаются итоги торговых переговоров ЕС и США на основе договоренностей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от 27 июля.

"Европейский союз намерен отменить пошлины на все промышленные товары США и предоставить преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, переработанные пищевые продукты, семена посадочного материала, соевое масло, свинину и мясо бизона", - говорится в декларации.

"Соединенные Штаты обязуются применять к товарам, происходящим из Европейского союза, тарифную ставку в размере 15%. Кроме того, с 1 сентября 2025 года Соединенные Штаты обязуются применять только тариф наибольшего благоприятствования к следующим товарам Европейского союза: недоступным природным ресурсам (включая пробку), всем самолетам и их деталям, дженерикам фармацевтических препаратов, их ингредиентам и химическим прекурсорам", - сообщается в документе.

Кроме того, Соединенные Штаты и Европейский союз соглашаются рассмотреть "возможность включения других секторов и товаров, важных для их экономик и цепочек создания стоимости, в список продукции, к которой будут применяться только тарифы наибольшего благоприятствования".

