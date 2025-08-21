В ЕС заявили о намерении нарастить закупки военной техники в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рамочное соглашение ЕС и США по торговле предусматривает наращивание объемов приобретаемой Евросоюзом в Соединенных Штатах военной техники, следует из опубликованной в четверг совместной декларации сторон.

"Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военной и оборонной техники в Соединенных Штатах при поддержке и содействии правительства США", - говорится в документе.

Стороны считают, что "это обязательство отражает общий стратегический приоритет: углубление трансатлантического сотрудничества в сфере оборонной промышленности, укрепление оперативной совместимости НАТО и обеспечение оснащения европейских союзников самыми передовыми и надежными доступными оборонными технологиями".