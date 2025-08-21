Поиск

ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В совместной декларации Евросоюза и США о рамочном соглашении по торговле подтверждены договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа от 27 июля о закупке Евросоюзом американских энергоресурсов на $750 млрд. Декларация опубликована 21 августа.

"Соединенные Штаты и Европейский союз обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничивать двустороннюю торговлю энергоносителями, - говорится в декларации. - В рамках этих усилий Европейский союз намерен закупить в США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики, ожидаемый объем закупок которых до 2028 года оценивается $750 млрд".

Ранее представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что обсуждавшаяся сумма в $750 млрд будет также включать закупку реакторов для ядерной энергетики и инвестиции в этот сектор, а объемы приобретаемых энергоносителей будут соответствовать потребностям ЕС.

Евросоюз США Еврокомиссия Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });