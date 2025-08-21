ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В совместной декларации Евросоюза и США о рамочном соглашении по торговле подтверждены договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа от 27 июля о закупке Евросоюзом американских энергоресурсов на $750 млрд. Декларация опубликована 21 августа.

"Соединенные Штаты и Европейский союз обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничивать двустороннюю торговлю энергоносителями, - говорится в декларации. - В рамках этих усилий Европейский союз намерен закупить в США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики, ожидаемый объем закупок которых до 2028 года оценивается $750 млрд".

Ранее представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что обсуждавшаяся сумма в $750 млрд будет также включать закупку реакторов для ядерной энергетики и инвестиции в этот сектор, а объемы приобретаемых энергоносителей будут соответствовать потребностям ЕС.