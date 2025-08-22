В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Группа спасателей в пятницу планирует добраться до травмированной российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая с переломом ноги с 12 августа находится на пике Победы на высоте 7,2 тысячи метров, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Киргизии Адилет Чаргынов.

"Пока нам не удается связаться с группой спасателей. По нашим расчетам, они сегодня должны были добраться до альпинистки. Мы очень надеемся, что она все еще жива", - сказал Чаргынов.

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий 19 августа группа спасателей направилась пешком на высоту 7,2 тысячи метров.

"Спасательные работы усложняются сложным рельефом и высотой, где находится альпинистка, а также суровыми погодными условиями. На эту высоту мы не можем подключить авиацию, первая попытка привлечь вертолет к спасательным работам чуть не обернулась трагедией. Вертолет совершил жесткую посадку", - рассказал Чаргынов.

12 августа Наговицына при восхождении на пик Победы сломала ногу. Ее напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за помощью. 13 августа два иностранных альпиниста пытались эвакуировать ее, но безуспешно, они укутали ее в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Муж Наговицыной погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году, она находилась рядом с ним до прихода помощи.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве. Высота горы - 7 439 метров.