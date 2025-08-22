Поиск

Судоходная Norden расширяет использование биотоплива, несмотря на проблемы с его доставкой

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Датская судоходная компания Norden расширяет использование биотоплива, однако ключевым препятствием является поиск поставщиков, особенно для судов сегмента сухогрузов и танкеров, чьи маршруты предполагают заходы в несколько портов, сообщает Ship&Bunker со ссылкой на заявления гендиректора компании Яна Риндбо на телеконференции.

"Что касается таких наших сегментов, таких как сухогрузы и танкеры, то здесь суда работают, скорее, как такси, а это значит, что мы заправляемся во многих портах по всему миру. А это означает, что заправка (биотопливом - ИФ) затруднительна", - пояснил он.

По мнению Риндбо, разрыв в ценах между биотопливом и обычным судовым сократится после того, как в 2028 году вступит в силу Рамочная программа Международной морской организации (IMO) по достижению нулевых выбросов, предполагающая штрафы за неэкологичные виды топлива.

Norden более 150 лет предлагает услуги по перевозке сухогрузов и танкеров по всему миру. В 2018 году она стала одной из первых судоходных компаний, успешно испытавших 100%-е биотопливо на большом океанском судне. В 2023 году Norden приобрела миноритарный пакет в датско-индийской Mash Makes, производящей биотопливо из отходов биомассы. Помимо этого, компания сотрудничает с австралийским экспортером зерна CBH Group в рамках реализации первого в Австралии стране пилотного проекта по использованию в перевозках биотоплива из отходов.

