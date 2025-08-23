Поиск

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа не собирается отказываться от идеи мирного урегулирования на Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Никто не собирается сдаваться", - цитирует телеканал неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

По словам источника, "президент очень ясно дал понять: если есть путь к дипломатическому урегулированию в ближайшей перспективе, то он хочет его использовать".

"У этого конфликта нет военного решения. Вопрос только в том, удастся ли сейчас найти дипломатическое решение или на это уйдет еще шесть, двенадцать или восемнадцать месяцев", - отметил собеседник телеканала.

В то же время NBC цитирует слова другого западного чиновника, пожелавшего остаться неназванным. По его мнению, "россияне просто постепенно откатывают назад - день за днем". "Такое ощущение, что нас просто разыгрывают, и это расстраивает любого президента, но особенно с таким характером, как у президента Трампа", - подчеркнул чиновник.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире NBC News, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не запланирована.

