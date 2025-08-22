Поиск

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, перспективы украинского урегулирования станут более понятны через две недели.

"Мы посмотрим. Я думаю, через две недели узнаем, как будут развиваться события", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, он "не доволен всем", что имело бы отношение к украинскому кризису.

Накануне Трамп в эфире радиоведущего Тодда Старнесса говорил, что примерно через две недели станет понятнее, имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине.

