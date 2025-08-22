Трамп решит позже, будет ли присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решит, будет ли участвовать в возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в зависимости от того, как те смогут взаимодействовать.

"Какие наши дальнейшие шаги? Ну, посмотрим. Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе", - сказал он в пятницу журналистам.

По словам Трампа, "они не очень ладят, по понятным причинам, но посмотрим". "А потом увидим, нужно ли мне там присутствовать. Я бы предпочёл не быть там. Я бы хотел, чтобы они сами встретились и попробовали договориться", - подчеркнул Трамп.