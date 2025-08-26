Поиск

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарными вложениями в США на фоне введения властями страны ввозных пошлин на такие посылки и приостановки их доставки авиаперевозчиками.

В миреЕвропейские почтовые операторы приостановят прием посылок в СШАЧитать подробнее

Как говорится в сообщении "Почты России", правительство США приняло указ, который приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит с 29 августа 2025 года ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары. Ограничение не касается письменной корреспонденции.

При этом, указывается в сообщении, процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США.

"Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США", - говорится в сообщении.

Почта России США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });