"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" с 26 августа приостанавливает прием отправлений с товарными вложениями в США на фоне введения властями страны ввозных пошлин на такие посылки и приостановки их доставки авиаперевозчиками.

Как говорится в сообщении "Почты России", правительство США приняло указ, который приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит с 29 августа 2025 года ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары. Ограничение не касается письменной корреспонденции.

При этом, указывается в сообщении, процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США.

"Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США", - говорится в сообщении.