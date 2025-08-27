В Тегеране подтвердили возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил в среду, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы, сообщает "Мехр".

"Аракчи подтвердил прибытие инспекторов МАГАТЭ в Иран, отметив, что решение о приеме специалистов принял Высший совет национальной безопасности Ирана", - информирует агентство.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью Fox News, что первая группа инспекторов агентства прибыла в Иран и вскоре приступит к работе.

В свою очередь Гросси уточнил, что инспекторы агентства будут следить за заменой топлива на АЭС "Бушер".

Между тем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил на парламентской сессии в среду, что визит инспекторов проходит без нарушений принятого 25 июня закона, обязывающего правительство приостановить все сотрудничество с МАГАТЭ. Согласно закону, инспекторам агентства не будет разрешено въезжать в Иран, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и возможность развития мирной ядерной программы.

Тегеран приостанавливал сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.