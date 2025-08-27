Поиск

В Тегеране подтвердили возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил в среду, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы, сообщает "Мехр".

"Аракчи подтвердил прибытие инспекторов МАГАТЭ в Иран, отметив, что решение о приеме специалистов принял Высший совет национальной безопасности Ирана", - информирует агентство.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью Fox News, что первая группа инспекторов агентства прибыла в Иран и вскоре приступит к работе.

В свою очередь Гросси уточнил, что инспекторы агентства будут следить за заменой топлива на АЭС "Бушер".

Между тем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил на парламентской сессии в среду, что визит инспекторов проходит без нарушений принятого 25 июня закона, обязывающего правительство приостановить все сотрудничество с МАГАТЭ. Согласно закону, инспекторам агентства не будет разрешено въезжать в Иран, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и возможность развития мирной ядерной программы.

Тегеран приостанавливал сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.

Иран Аббас Аракчи Рафаэль Гросси МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Китай не собирается подключаться к диалогу США и РФ по ядерному разоружению

Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });