МАГАТЭ возобновило работу на иранских ядерных объектах

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что первая группа инспекторов агентства прибыла в Иран и вскоре приступит к работе.

"Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, и мы собираемся возобновить работу", - сказал он в эфире Fox News.

По словам Гросси, обсуждается, "какой способ является практичным, может быть реализован, чтобы облегчить возобновление нашей работы".

Он пояснил, что в первую очередь инспекторы будут работать на тех объектах, которые не пострадали от израильских и американских бомбардировок в июне текущего года.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран ядерные объекты
