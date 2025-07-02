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Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества республики с МАГАТЭ, сообщает в среду иранское новостное агентство "Фарс".

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Иранский парламент 25 июня проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции - надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов, и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

МАГАТЭ Иран Фордо Масуд Пезешкиан
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