Подлодки России и Китая впервые провели совместное патрулирование в АТР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в среду.

"Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025"", - говорится в сообщении.

По словам военных, "после отработки задач совместного патрулирования подводные лодки направились к местам базирования". Подлодка "Волхов" вернулась на базу во Владивосток, сказали в ТОФ.

"За время похода экипаж "Волхова" преодолел более 2 тысяч морских миль. Обеспечивали первое подводное патрулирование корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТОФ, в патрулировании также участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - заявили в пресс-службе.

В ТОФ сообщили, что военные также отработали маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок.

Россия и Китай на регулярной основе организуют военно-морские учения, совместное патрулирование кораблей в АТР. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Россия проводит ряд военных учений с Китаем, это реакция на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.