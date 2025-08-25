Корабли РФ и КНР завершили совместное патрулирование в центральной части Тихого океана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей России и Китая завершил выполнение задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник.

"В центральной части Тихого океана корабли отработали противолодочные задачи с выполнением полетов палубной авиации. После перехода в конечную точку намеченного маршрута, корабли двух стран последовали своими курсами", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, за время патрулирования отряд прошел более 6 тысяч морских миль.

В составе российско-китайского отряда действовали: большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эсминец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС Китая.

"По связи стороны поблагодарили друг друга за успешное взаимодействие при выполнении всех поставленных задач совместного патрулирования", - сказали в пресс-службе флота.

Как сообщал ТОФ, основными задачами патрулирования России и Китая в АТР являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание мира и стабильности в регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

7 августа флот сообщал, что корабли России и Китая вышли в Японское море и приступили к совместному патрулированию в АТР. 12 августа отряд кораблей двух стран совершил заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов и после продолжил выполнение поставленных задач в Тихом океане.

Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР. РФ и КНР проводят его регулярно с 2021 года. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Ранее российские и китайские корабли провели учение "Морское взаимодействие -2025". В ходе этих маневров, которые проходили с 1 по 5 августа в Японском море, экипажи кораблей двух стран выполнили практические артиллерийские стрельбы, отработали задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также действия по поиску и спасению на море.

Проведение ряда учений с Китаем - это реакция России на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.