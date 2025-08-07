Поиск

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР
Фото: пресс-служба ТОФ/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот РФ сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - заявляет ТОФ.

Сообщается, что в ходе патрулирования экипажи кораблей двух стран отработают маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок.

По данным флота, в российско-китайский отряд вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран.

Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР. РФ и КНР проводят его регулярно с 2021 года. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Ранее российские и китайские корабли провели учение в Японском море. В его рамках экипажи кораблей выполнили практические артиллерийские стрельбы, отработали противолодочные задачи и задачи противовоздушной обороны, а также действия по поиску и спасению на море.

Проведение ряда военных учений с Китаем - это реакция России на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

ВМФ России АТР Китая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Что произошло за день: среда, 6 августа

Военная операция на Украине

Дроны атаковали территории двух предприятий в Белгородской области

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Сбой в управлении багажной системы произошел в "Пулково", затронуты порядка 20 рейсов

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6894 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });