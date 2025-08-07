Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Фото: пресс-служба ТОФ/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот РФ сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - заявляет ТОФ.

Сообщается, что в ходе патрулирования экипажи кораблей двух стран отработают маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок.

По данным флота, в российско-китайский отряд вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран.

Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР. РФ и КНР проводят его регулярно с 2021 года. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Ранее российские и китайские корабли провели учение в Японском море. В его рамках экипажи кораблей выполнили практические артиллерийские стрельбы, отработали противолодочные задачи и задачи противовоздушной обороны, а также действия по поиску и спасению на море.

Проведение ряда военных учений с Китаем - это реакция России на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.