ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

Фото: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что на юге сектора Газа есть достаточно места для жителей города Газа на случай их перемещения из города, сообщает в среду The Times of Israel.

"Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи опроверг то, что он назвал ложными слухами относительного отсутствия на юге Газы мест для перемещаемого населения", - передает издание.

По словам Адраи, армейские подразделения обследовали большие открытые пространства на юге Газы, в том числе районы центральных лагерей беженцев и Аль-Маваси и выяснили, что эти места "свободны от палаток и готовы принять эвакуируемых".

Он подчеркнул, что эвакуация из города Газа стала "неизбежной" и пообещал, что перемещаемые на юг жители получат дополнительную гуманитарную помощь.

The Times of Israel напоминает, что ЦАХАЛ призывает жителей города Газа и северной части анклава эвакуироваться в преддверии запланированной наступательной операции ЦАХАЛ по захвату города и уничтожению оставшихся опорных пунктов группировки ХАМАС.

Ранее официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что с 20 августа примерно 5 тыс. палестинцев были вынужденно переселены с севера Газы в Дейр-эль-Балах в центральной части сектора, а также в Хан-Юнис на юге. По его словам, общее число новых переселенцев после завершения прекращения огня в марте превысило 800 тыс. человек.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

