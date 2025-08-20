Поиск

Израильские военные приступили к захвату города Газа
Архивное фото
Фото: Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию по взятию под контроль Газы и заняла окраины города, заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Он подтвердил, что Минобороны Израиля призовет на службу дополнительно около 60 тысяч резервистов, повестки разошлют на этой неделе. Дефрин добавил, что еще 20 тысяч повесток отправят позднее в августе.

Генерал добавил, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гумпомощь и медицинское обслуживание.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату ЦАХАЛом Газы. В списке целей операции - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

