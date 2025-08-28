"Молдовагаз" заключил договор с Energocom на обслуживание конечных потребителей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" (более 60% акций контролирует "Газпром") и госкомпания Energocom подписали договор по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей сроком на 7 месяцев с возможностью его продления, сообщил в Telegram и.о. председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Поставка природного газа конечным потребителя с 1 сентября 2025 года будет осуществляться АО "Энергоком", тогда как услуга по фактурированию и обслуживанию потребителей на время действия контракта будет выполняться АО "Молдовагаз". В настоящее время для конечных потребителей останутся в силе действующие тарифы, до утверждения НАРЭ (ANRE, госрегулятор в энергетике - ИФ) новых регламентируемых цен", - написал Чебан в своем телеграмм-канале.

Договор с Energocom заключен в связи с передачей ему полномочий поставщика публичной услуги по поставке природного газа и на основании требований "Закона о природном газе".

"12 газораспределительных компаний, входящих в группу "Молдовагаз", обеспечат стабильную и бесперебойную поставку газа всем конечным потребителям в рамках обязательства публичной услуги", - добавил Чебан.

В начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии отозвало лицензию "Молдовагаза" на поставку природного газа и с 1 сентября Energocom станет основным поставщиком газа для более чем 830 тысяч конечных потребителей Молдавии. "Молдовагаз" продолжит заниматься распределительной деятельностью. В то же время "Молдовагаз" до 1 апреля 2026 года определено субъектом, который будет поставлять газ в Приднестровье.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз". При этом до 1 января 2025 года "Молдовагаз" напрямую поставлял российский газ в Приднестровье.

В начале недели министр энергетики страны Дорин Джунгиету сообщил, что госкомпания Energocom закупила на предстоящий отопительный сезон 620 млн кубометров газа, что составляет около 80% потребностей правобережной Молдавии.