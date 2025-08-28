Поиск

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа направила военной базе рядом с Чикаго (штат Иллинойс) запрос о предоставлении оборудования и инфраструктуры для нужд операций министерства внутренней безопасности по борьбе против нелегальной иммиграции, сообщает в четверг Associated Press.

Министерство внутренней безопасности США запросило у базы Naval Station Great Lakes "поддержки в том, что касается оборудования, инфраструктуры и других логистических нужд для содействия в операциях министерства внутренней безопасности", цитирует Associated Press представителя базы Мэтта Моугла.

Моугл отметил, что решение по данному запросу пока не принято.

Детали о планах администрации Трампа не сообщаются. База находится 56 км севернее Чикаго.

В миреМэр Чикаго раскритиковал планы Трампа направить нацгвардию в городЧитать подробнее

Американские СМИ внимательно отслеживают подобного рода инициативы администрации США близ Чикаго на фоне сообщений, что федеральные власти могут решить задействовать Национальную гвардию для борьбы против преступности в этом городе.

Ранее в четверг Трамп выразил недовольство уровнем преступности в городе. "Шесть убийств в Чикаго за выходные, 20 человек получили огнестрельные ранения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что население хочет, чтобы он исправил ситуацию с преступностью.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

Губернатор Иллинойса, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер выступает против данной идеи.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

