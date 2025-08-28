Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа направила военной базе рядом с Чикаго (штат Иллинойс) запрос о предоставлении оборудования и инфраструктуры для нужд операций министерства внутренней безопасности по борьбе против нелегальной иммиграции, сообщает в четверг Associated Press.

Министерство внутренней безопасности США запросило у базы Naval Station Great Lakes "поддержки в том, что касается оборудования, инфраструктуры и других логистических нужд для содействия в операциях министерства внутренней безопасности", цитирует Associated Press представителя базы Мэтта Моугла.

Моугл отметил, что решение по данному запросу пока не принято.

Детали о планах администрации Трампа не сообщаются. База находится 56 км севернее Чикаго.

Американские СМИ внимательно отслеживают подобного рода инициативы администрации США близ Чикаго на фоне сообщений, что федеральные власти могут решить задействовать Национальную гвардию для борьбы против преступности в этом городе.

Ранее в четверг Трамп выразил недовольство уровнем преступности в городе. "Шесть убийств в Чикаго за выходные, 20 человек получили огнестрельные ранения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что население хочет, чтобы он исправил ситуацию с преступностью.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

Губернатор Иллинойса, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер выступает против данной идеи.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.