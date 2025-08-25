Поиск

Мэр Чикаго раскритиковал планы Трампа направить нацгвардию в город

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мэр Чикаго Брэндон Джонсон недоволен планами президента США Дональда Трампа направить в город подразделения Национальной гвардии США, сообщают NBC News.

"Наши смелые мужчины и женщины вступали в ряды вооруженных сил для того, чтобы служить США, а не занимать города страны", - заявил Джонсон телеканалу.

Джонсон подчеркнул, что в городе "вкладываются в людей, трудоустройство молодежи, заботу о душевном здоровье граждан, строительство более доступного жилья, обеспечение сыскных бюро необходимыми ресурсами".

"Нацгвардия не накормит людей и не справится с безработицей", - отметил глава Чикаго, выразив недоумение урезанием Трампом федеральных расходов на борьбу с насилием и бюджетов программ в области продовольственной помощи и здравоохранения (Supplemental Nutrition Assistance Program и Medicaid соответственно).

Также Джонсон заверил, что уровень преступности в Чикаго снизился.

NBC News напоминает, что по данным местного управления полиции, за июль 2025 года количество убийств уменьшилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перестрелок - на 36%, а угонов велосипедов - на 26%.

Трамп 22 августа заявил о намерении направить подразделения Национальной гвардии США в Чикаго.

"После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно вырос уровень преступности.

